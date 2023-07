Concerto all’alba nell'area Jova Beach a Montesilvano

Dopo il successo riscontrato a giugno, l'assessorato agli eventi del Comune di Montesilvano invita la cittadinanza a partecipare al secondo appuntamento musicale con il concerto all'alba, novità dell'estate 2023. Domenica 23 luglio nell'area Jova Beach a Montesilvano, il Quartetto Daví (composto da Daniela Stancu, Viola D'Ambrosio, Violeta Stancu e Federico Orlando) regalerà ai presenti veri e propri "Virtuosismi d’estate”.

Un progetto che nasce dal desiderio di diffondere la musica classica in maniera dinamica e creativa attraverso il linguaggio trascinante dei più celebri compositori del passato. Il quartetto propone un percorso tra tradizione e innovazione: dalle Quattro Stagioni di Vivaldi, massima espressione della genialità e invettiva del "prete rosso", alle imponenti danze ungheresi di Brahms.

In questo viaggio all'insegna del virtuosismo, il pubblico è guidato alla scoperta dei grandi compositori italiani ed europei. Il quartetto propone un’esperienza innovativa, in grado di coinvolgere il pubblico grazie alla partecipazione attiva dei musicisti, i quali dialogano con la platea in una guida all'ascolto ricca di aneddoti divertenti e curiosità. Il format proposto è di grande impatto sull’ascoltatore, che viene trasportato in un’atmosfera ricca di emozioni e intensità. Si consiglia di portare un telo mare.