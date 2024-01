Ciao Lucio (tributo a Dalla) all'auditorium Flaiano per 'Lumina - I concerti a lume di candela'

Ciao Lucio (tributo a Lucio Dalla) in concerto all'auditorium Flaiano sabato 2 marzo per 'Lumina - I concerti a lume di candela'. Alla voce, come sempre, ci sarà Valentino Aquilano. Una produzione Isolani Spettacoli.

"Lumina - I concerti a lume di candela" è un'iniziativa dove la musica si fonde con la magia delle candele in una sinfonia di emozioni e suggestioni uniche. Molto più di un semplice concerto, un vero e proprio viaggio nell’anima, una notte indimenticabile in cui le note si fondono con la luce calda e avvolgente delle candele, creando un'atmosfera di suggestiva bellezza e serenità.

In questa magica serata sarà possibile rivivere l’indelebile eredità musicale di Lucio Dalla con un progetto che esalta le melodie e i testi, ma soprattutto la teatralità e l’anima, del cantautore bolognese. La naturale somiglianza fisica e vocale del cantante, la cura e la rivisitazione degli arrangiamenti, racconti e aneddoti daranno vita ad uno spettacolo unico e indimenticabile.