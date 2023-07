A Caramanico Terme la finale del Festival della Melodia

Il centro termale di Caramanico Terme sarà almeno per un giorno la capitale della buona musica con la finalissima nazionale prevista sabato 8 agosto nell'ambito degli appuntamenti previsti dal cartellone degli eventi estivi del comune. Lo spettacolo sarà presentato dall'ex vincitore della rassegna Maurizio Tocco e dalla modella Barbara Di Marco e vedrà la partecipazione di dieci concorrenti provenienti anche da fuori regione.

In gara con brani inediti, e davanti ad una apposita giuria, ci saranno Giuliana Marinelli con "La legge del perdente", Simone D'Annibale "Il mio amore ora sei tu", Silvia Chiulli "Save me", Genny Cusopoli "Si tu quieres", Rebecca Di Pietro "Senza paura", Giada Serraiocco "I trucchi degli dei", Janis Scatena "Vodoo", Ilaria Ngeliu "Shquiperia", Ylenia Di Marino (foto) con "Amore partiamo" e Sara Lonzi "Tempo". Prima del cerimoniale di premiazione si esibiranno Maurizio Tocco con il suo ultimo brano "E dammi un bacio prima di dormire", la nota cantante ucraina Olena Bielousova e l'artista italo-canadese Dia.

In commissione, tra gli altri ci saranno il polistrumentista Andrea Pelusi, il discografico Angelo Anselmi e i musicisti Paride Di Febo, Carmine Salvatore e Adriano Cecamore. "Ospitiamo con piacere la finale del Festival della Melodia - ha spiegato il vice sindaco di Caramanico Terme, Antonio de Vita - In passato nomi ormai noti come Giò Di Tonno, Piero Mazzocchetti e Gianluca Ginoble hanno preso il via proprio da questa rassegna che unica per l'Abruzzo gode del patrocinio della Siae Italia".