Boomdabash allo stadio del mare per il Festival Dannunziano

Domenica 3 settembre i Boomdabash si esibiranno dalle ore 21 allo stadio del mare per il Festival Dannunziano. Ingresso gratuito. Inoltre, fino alle ore 23.30, nell'ambito della stessa manifestazione ci sarà in città la Notte Bianca dei Musei-

Il gruppo salentino presenterà l'ultimo album “Venduti”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store fisici per Soulmatical Music/Capitol Records Italy (Universal Music Italy) e uscito a distanza di tre anni dall’ultimo lavoro in studio. Un importante progetto discografico, con l’intento di esprimere a 360 gradi la doppia anima del gruppo salentino, tra sound carichi e frizzanti, brani dal carattere più intimista, nuove collaborazioni e personali manifesti stilistici ed evolutivi di una delle band italiane più apprezzate e acclamate della scena contemporanea con oltre 3 miliardi di stream totali, 30 dischi di platino e più di 650 milioni di views su YouTube.

“’Venduti’ è l’accusa che ci fanno più spesso da quando abbiamo messo piede nel mainstream, l’abbiamo voluto trasformare in un punto di forza e in un messaggio contro gli hater: siamo quello che abbiamo sempre voluto essere”, raccontano i Boomdabash. “Il titolo fa pensare a un disco di sole hit radiofoniche ma è esattamente il contrario, c’è tanto reggae e tanta dancehall, tanto ritorno allo stile delle origini rivisitato e attualizzato”. 13 tracce – 9 inediti in aggiunta ai singoli già editi Lambada feat. Paola & Chiara, L’unica Cosa Che Vuoi, Heaven feat. Eiffel 65 e Tropicana feat. Annalisa, per un intenso viaggio nel variegatissimo mondo di Biggie Bash (voce), Payà (voce), Dj Blazon e Mr. Ketra (beatmaker).

Ad anticipare l’uscita di “Venduti”, in concomitanza alla release del singolo in radio "Lambada feat. Paola & Chiara", è partito il Summer Tour 2023 – The Party Specialists, la grande festa a cielo aperto della band salentina prodotta da Bpm Concerti e Trident Music. La voglia di divertirsi e scatenarsi è il passepartout con cui i Boomdabash – party specialists d’eccezione – hanno conquistato con grande successo e conquisteranno nelle prossime date alcuni dei festival più importanti d’Italia. Pescara li aspetta.