Angelo Valori & Medit Voices al conservatorio con i grandi classici di “A Merry funk Christmas”

Venerdì 22 dicembre alle ore 21 torna Angelo Valori & Medit Voices con i grandi classici di “A Merry funk Christmas” per un concerto di beneficenza a favore di Avsi in collaborazione con il Conservatorio 'Luisa d'Annunzio' di Pescara. Sarà una straordinaria occasione, per l'ensemble, di festeggiare i suoi primi 10 anni di attività e, per tutti, di fare un’attività solidale che sia utile alle persone che hanno bisogno. Biglietti disponibili all’Auditorium del Conservatorio d'Annunzio la sera stessa del concerto e sul circuito Ciaotickets. Una produzione a cura dell'associazione culturale New Sounds & Beyond.

Spiega il maestro Valori: «I Medit Voices nascono da un progetto di produzione e ricerca del Conservatorio di Pescara, il Contemporary Vocal Ensemble: un gruppo vocale sullo stampo di quelli americani, dedito al pop più che al gospel. Poi i ragazzi si sono diplomati e abbiamo costituito così questa nuova formazione, che garantisce loro anche una certa continuità professionale. E nel frattempo abbiamo allargato il nostro ventaglio di riarrangiamenti: oggi ci occupiamo molto più di musica italiana».

Spartiacque è stato l’incontro con Mogol, con il quale si è instaurata una collaborazione stabile: «Dopo averci ascoltato si innamorò della nostra proposta - racconta Valori - e ci ha portato anche in tv su Rai1. I nostri concerti hanno registrato tutti un grande successo, a cominciare da quello completamente incentrato su Battisti, che facemmo per la Festa della Rivoluzione a Pescara, senza contare quello del Fla, quando abbiamo omaggiato Francesco Guccini».