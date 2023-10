Concerti nei cimiteri con la rassegna ‘Ancora insieme nella musica’: il programma

Sarà la musica ad accompagnare le celebrazioni dei defunti con una rassegna concertistica che, attraverso quattro appuntamenti, per tutto il mese di novembre, mira a costruire un momento di reincontro e di condivisione, seppur solo spirituale, con i nostri cari. Saranno i due cimiteri di Pescara, quello di Colle Madonna e quello di San Silvestro, a ospitare ogni sabato, il 4, l’11, il 18 e il 25 novembre, l’evento denominato ‘Ancora insieme nella musica’, promosso con l’associazione ‘La Favola Bella’ di Rossella Micolitti e il maestro Gianluigi Fiordaliso

“A partire da sabato 4 novembre, e per 4 sabati consecutivi, dalle 15 alle 16, porteremo la musica dolce e adeguata nei due cimiteri di Pescara, per accompagnare la visita di quanti, nei prossimi giorni, si recheranno a portare un fiore e una preghiera sulla tomba dei propri congiunti – ha sottolineato l’assessore alla cultura Carota – La musica ci aiuterà a far emergere il momento del ricordo e della memoria e soprattutto l’evento vuole essere un tributo per quanti sono scomparsi durante il terribile periodo della pandemia da Covid senza neanche poter ricevere un funerale, con sepolture necessariamente frettolose, scarne, senza quel cerimoniale sostanziale che fa parte della nostra cultura cristiano-cattolica e che serve ad alleviare la mestizia e la drammaticità del distacco, specie per chi resta”.

Il primo appuntamento è previsto per sabato 4 novembre, alle ore 15 al Cimitero di Colle Madonna dove il gruppo de I Violoncellieri, ensemble di Violoncelli, direttore e solista il Maestro Gianluigi Fiordaliso si esibirà nell’area principale, nei pressi del Piazzale dell’ossario, eseguendo ‘Après un réve’ di Fauré; Vocalize di Rachmaninov; Crisantemi di Puccini; La vergine degli angeli di Verdi; Signore delle cime di De Marzi; Lascia ch’io pianga di Haendel; Ave Maria di Vavilov; Nimrod di Elgar; Intermezzo di Mascagni; Ave Verum di Mozart e Aria dalla Holberg Suite di Grieg.

Negli altri due spazi ci saranno una performance del Duo d’archi, Violoni Adriana Violeta Stancu e Viola D’Ambrosio che eseguiranno musiche di Mozart, Telemann e Mazas; quindi l’Arpa solista di Silvia De Luca che eseguirà il Canone di Pachelbel; Lascia ch’io pianga di Handel; Fratello sole sorella luna di Ortolani; Scarborough Fair di tradizione irlandese; Tango di Salzedo; Gabriel’s obee di Morricone con C’era una volta il west; A time for us di Rota; Tle little fountain di Pratt; Beauty and the Beast di Menken; Married Life di Gioacchino; A Thousand Years di Perri; Come nelle favole di vasco e Interrupted blues di Whiting e Robinsen. Infine chiuderà il Violino solo di Daniela Stancu che eseguirà le musiche di Bach.

Gli altri appuntamenti sono previsti sabato 11 novembre alle 15 al Cimitero di Sam Silvestro con l’Ensemble di Fiati diretti dal Maestro Giovanni Pantalone; sabato 18 novembre di nuovo al Cimitero di Colle Madonna con il Quartetto d’Archi Davì; infine sabato 25 novembre sempre a San Silvestro con il Coro dell’Accademia di Pescara, lo Skylines Brass Ensemble, al pianoforte Stefano D’Onofrio, direttore il maestro Pasquale Veleno.