Al Massimo l'anteprima nazionale del film breve “Nel mondo mio interiore” con Stefania Rocca

Lunedì 4 dicembre la Fondazione Pescarabruzzo promuove una serata-evento dedicata alla proiezione di due opere cinematografiche del regista Glauco Della Sciucca, entrambe realizzate in coproduzione con l’istituto. Il film breve, proposto in anteprima nazionale, dal titolo "Nel mondo mio interiore" è stato girato a maggio scorso in Abruzzo e ha come protagonista l’attrice Stefania Rocca. La nuova pellicola è targata Hbf (Hoffman, Barney & Foscari London) e in collaborazione con Brand Breeder, Ghislandi & Gutenber e SpazioDiPaolo.

“Nel mondo mio interiore” (durata 15’) è la cronaca della nevrosi di un'affermata creativa quarantenne, interpretata dalla pluripremiata attrice internazionale Stefania Rocca, alle soglie di un cambiamento nell'approccio creativo e mentale a lei imposto da un mondo esterno in transizione sociale e antropologica: quello attuale.

Imposizione che lei evidentemente percepisce come forzosa e che la spinge a fare i conti con l'ingombrante figura della madre e di sé bambina. L'abbattimento della distinzione tra realtà e immaginazione produce identificazione e insieme estraniazione, dove il mondo interiore ideale, coltivato tenacemente dalla donna, si scontra col mondo "necessario da vivere". Per un grande finale bergmaniano tra attualità e storia, tra vita vissuta e rimpianto per quel che avrebbe potuto essere. E che forse può ancora accadere.

Il lungometraggio “Humanism! A New Comedy” (durata 96’) narra invece la storia di un attore in crisi, alle prese con un bilancio esistenziale e professionale che lo porterà in un viaggio tra l’Italia (approdando soprattutto in una Pescara insolita, filmata nei suoi aspetti più contemporanei) e l’estero, tra Londra e New York. Il film, uscito nel 2018, è stato presentato da Sir Michael Lindsay-Hogg, storico regista dei Beatles (attualmente nel cast della miniserie “The Beatles: Get Back” distribuita da Disney+).

La serata si aprirà con i saluti del Presidente della Fondazione Pescarabruzzo, Nicola Mattoscio, e a seguire con la proiezione prima del film breve e poi del lungometraggio. Le proiezioni saranno intervallate da un breve dibattito con l’autore e con Mario Di Paolo. L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti.