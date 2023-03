La startup pescarese iMoì vince il premio Cnr per la “Tim Smart City Challenge”

È la soluzione iCam3D di iMoì, startup pescarese nata solo nel 2020 in piena emergenza covid, la vincitrice del premio Cnr per la “Tim Smart City Challenge”.

La cerimonia di premiazione si è tenuta nel corso dell'evento “L’Italia delle città intelligenti e sostenibili” a Roma.

Tim ha lanciato “Tim Smart City Challenge” ovvero un’iniziativa intesa a mobilitare l’ecosistema italiano delle smart city, a cui hanno partecipato alcuni tra i principali attori italiani dell’ecosistema, come Cnr Dipartimento di Ingegneria, Edison Next, Intesa Sanpaolo Innovation Center e Osservatorio Startup Intelligence Politecnico di Milano etc.

Alla Challenge hanno partecipato 171 società provenienti da 21 diversi Paesi e su queste solo 7 sono risultate vincenti tra cui la pescarese iMoì che ha proposto la soluzione innovativa in ambito Smart City iCam3D, in grado di supportare le amministrazioni locali nell’adozione di un modello di città intelligente e sostenibile e di migliorare il benessere dei cittadini riducendo notevolmente i tempi del rilievo degli incidenti stradali, e quindi meno code e meno inquinamento a vantaggio della sicurezza della circolazione. Per questo il Cnr ha scelto proprio iCam3D conferendole il premio in ambito Smart City, anche per le sue caratteristiche che rientrano a pieno nell’obiettivo del progetto di ricerca “Urban Intelligence - Laboratorio Virtuale", Lv-Ui: il gemello digitale per lo sviluppo sostenibile e intelligente della città. Con iCam3D la realtà ha il suo gemello digitale, per questo più di 100 polizie locali in Italia, la guardia civil in Spagna e la polizia municipale di Madrid in Spagna hanno attuato la transizione digitale nell’infortunistica stradale.