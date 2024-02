La denuncia dei sindacati: "Rotta la trattativa per il contratto di II livello nelle industrie Rolli di Alanno"

"Rottura” per il tavolo della trattativa del contratto di II livello delle Industrie Rolli Alimentari spa di Alanno.

A denunciarlo sono le organizzazioni sindacali Fai Cisl, Fai Cgil, Uila Uil.

«Il 19 febbraio», si legge in una nota, «dopo 14 mesi di trattativa e 20 incontri in Confindustria Chieti-Pescara con la direzione della “Industrie Rolli Alimentari” per siglare il Contratto si II livello in grado di migliorare le condizioni economiche e lavorative dei lavoratori e lavoratrici e, al tempo stesso, consolidare e incrementare le efficienze produttive della suddetta azienda, si sono viste, loro malgrado, interrompere il tavolo della trattativa unilateralmente dalla “Industrie Rolli Alimentari” senza alcuna motivazione».

Poi Marco Brocco (Fai Cisl), Nadia Rossi (Flai Cgil) e Moreno D'Anastasio (Uila Uil) aggiungono: «Quanto accaduto lascia estremamente stupefatti così come restano senza parole le Rsu e tutti i lavoratori che rappresentiamo e che operano nello stabilimento di Alanno. In tutti questi mesi si è ampiamente dimostrato la volontà di sedersi al tavolo e trovare un punto d’incontro con l’Azienda in grado di soddisfare entrambe le parti. Tuttavia, si riscontra, con quanto accaduto, la non convinzione da parte aziendale alla stipula del contratto aziendale e della sua importanza. Le organizzazioni sindacali si riservano nei prossimi giorni d’intraprendere le dovute azioni, confermando la volontà a proseguire, al più presto, il tavolo negoziale per raggiungere un risultato positivo che soddisfi lavoratrici, lavoratori e azienda dello stabilimento di Alanno».