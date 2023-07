Padovano sui numeri della ristorazione: "L'inflazione rallenta ma calano anche i consumi"

Frena l'inflazione negli ultimi mesi ma calano anche i consumi nel settore della ristorazione e dei bar. A dirlo il presidente di Confcommercio Pescara Riccardo Padovano, che commenta i dati del centro studi Fipe Confcommercio di Pescara, la federazione dei pubblici esercizi che ha elaborato i dati diffusi dall'Istat per bar, ristoranti e mense.

“La ristorazione segue il profilo decrescente dell’andamento dell’inflazione generale, passando dal +6,5% di maggio al +6,3% di giugno. Si avvertono gli effetti del raffreddamento dei prezzi dell’energia e degli alimentari, che hanno condizionato favorevolmente l’intero tessuto economico. Restano, tuttavia, particolarmente alte le variazioni dei prezzi di altri importanti servizi turistici, primi tra tutti il trasporto aereo che, rispetto a un anno fa, segna un + 23,5%. Entrando nel dettaglio, l’aumento dei prezzi nel canale bar è stato dello 0,3% su base congiunturale, mentre rispetto a un anno fa l’aumento è stato del +4,8%, ben al di sotto dell’inflazione generale. Nello specifico, gli incrementi sopra la media per questo canale riguardano i prodotti di pasticceria e gelateria (+6,2%) e gli snack (+5,4%)."

A giugno gli aumenti nei ristoranti tradizionali e pizzerie sono decelerati rispetto a maggio, con un +0,3% e +0,1%. Le variazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso si attestano a +5,5% per i ristoranti e +6,5% per le pizzerie. Da segnalare l’aumento tendenziale dei prezzi nel delivery (+11,3%:

"Quest’anno si evince un calo dei consumi che incide parecchio e nella ristorazione si vede in maniera particolare. Il caldo ha aiutato relativamente mentre a incidere sono anche i mutui che cambiano a tasso variabile. Per questo si dovrà incominciare a ragionare per capire il calo dei consumi connesso al caro vita e intervenire per prendere le dovute contromisure”.