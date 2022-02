Padovano (Confcommercio) sulla riapertura delle discoteche e delle sale da ballo: "Pronti a ripartire in sicurezza"

Il presidente di Confcommercio Pescara Riccardo Padovano, interviene in merito alla questione della riapertura delle discoteche e sale da ballo. L'ultimo decreto del Governo Draghi, infatti, ha fissato la data del 10 febbraio per la ripartenza di questo genere di attività di intrattenimento, duramente colpita dalle restrizioni della pandemia. Padovano si unisce alle dichiarazioni del presidente Silb Fipe Maurizio Pasca, che indica le discoteche come il settore più martoriato dalle restrizioni Covid e dai provvedimenti spesso incomprensibili messi in campo che hanno messo in ginocchio l'intero settore:

"Misure restrittive che valevano solo per le regolari attività d’impresa mentre proliferavano attività abusive senza nessun controllo. Fino ad arrivare al ballo sul palco di Sanremo che per gli imprenditori dell’intrattenimento è stato vissuto come l’ennesima beffa. Ora vogliamo sperare che dopo gli ennesimi rinvii che si sono susseguiti nell’ultimo anno, l’11 febbraio, anche per effetto del depotenziamento della pandemia, finalmente si riapra. Gli imprenditori naturalmente non aspettano altro e assicurano, come sempre hanno fatto, l’applicazione dei protocolli sanitari, che auspicano siano meno restrittivi sui limiti di capienza, per consentire di ridare quello spazio di socialità che i giovani aspettano"

Il presidente Padovano ha aggiunto che il settore dei locali da ballo e intrattenimento ha visto chiusure totali per mesi, e ora è giusto concedere in sicurezza un momento di svago e socializzazione ai cittadini:

"Credo quindi che la riapertura fra una settimana di discoteche, balere e locali da ballo rappresenti una bella notizia perché permetterà alle persone di tornare a divertirsi e sappiamo che dopo oltre 24 mesi di chiusure e divieti, la decisione del Governo rappresenta davvero una ottima notizia”.