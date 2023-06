La giunta esecutiva di Asstra (associazione nazionale dei trasporti) per la prima volta in Abruzzo

I vertici dell'Associazione Trasporti (Asstra), l’associazione nazionale delle aziende di trasporto pubblico, sono in Abruzzo per due importanti eventi. Il primo riguarda la giunta esecutiva, la prima nel territorio abruzzese, presieduta da Andrea Gibelli, numero uno del gruppo Ferrovie Nord Milano e anche a capo di Asstra, che si tiene oggi pomeriggio a Francavilla al Mare.

Tra i partecipanti alla giunta esecutiva anche Maxmilian Di Pasquale, direttore generale della Tua. All'ordine del giorno importanti temi del mondo dei trasporti. I componenti della giunta esecutiva dell’Astra partecipano, inoltre, al secondo forum della transizione energetica Terrà in corso in questi giorni al porto turistico di Pescara.

La società unica di trasporti abruzzese è associata ad Asstra il cui apporto risulta strategico, come spiega il presidente di Tua Gabriele De Angelis: "Asstra è il punto di riferimento delle aziende di trasporti in Italia - ha spiegato il presidente della Tua - che sintetizza tutte le principali professionalità trasportistiche, anche internazionali, sempre attenta ed efficace a concretizzare le tendenze di questo mondo che, per definizione, è in continuo movimento".