Minervino: “Per la portualità abruzzese i fondi ci sono, ora spenderli nel più breve tempo possibile”

Il segretario generale dell’autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Salvatore Minervino, ha partecipato venerdì 23 giugno al dibattito promosso da ‘Professione Italia’ su ‘I porti abruzzesi e le autostrade del mare – nuovi percorsi del commercio mondiale’. L'incontro, moderato dal presidente della sezione di Pescara Pietro Paolo Ferrara, si è tenuto all'Aurum: “Per la portualità abruzzese i fondi ci sono, ora bisogna attivarsi per spenderli nel più breve tempo possibile, a partire dai fondi del Pnrr che ha tempi ben contingentati. E saranno quegli investimenti a restituire un ruolo centrale ai nostri scali, Pescara, Ortona, Vasto, attribuendo a ciascuno una precisa finalità nel traffico passeggeri, merci e industriale”, ha detto Minervino.

Presenti, tra gli altri, anche il sindaco di Pescara Carlo Masci, l’onorevole Nazario Pagano, presidente della Prima Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, l’onorevole Guerino Testa, segretario della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il presidente dell’Agenzia Speciale per i porti di Ortona e Vasto, Mario Miccoli, la professoressa Marina D’Orsogna, ordinaria di Diritto Amministrativo all’università di Teramo, e il presidente di Confindustria Abruzzo Silvano Pagliuca.

“Per l’Abruzzo è centrale il dibattito sulle Autostrade del mare e sui collegamenti Ten-t – ha sottolineato il sindaco Masci – così com’è strategico il potenziamento del collegamento ferroviario verso Roma. Oggi Pescara vive il paradosso di una città di mare che non ha un porto, lo stiamo realizzando in questi anni, ma sono innegabili le difficoltà che vive anche la nostra marineria. Fondamentale l’impegno civico dei professionisti che si mettono in campo per dare un contributo di idee e di prospettive sul tema”.

Per l’onorevole Pagano “il territorio abruzzese è da troppo tempo marginalizzato, punto nodale di una dorsale adriatica da sempre bistrattata. Il potenziamento porti, facilitando l’inserimento di nuove aziende, è un sistema per attrarre imprese che dobbiamo sostenere attraverso le facilitazioni delle Zes”. Testa ha invece evidenziato che “le autostrade del mare producono un risparmio di 7 milioni di euro in breve tempo, considerando che oggi il 90% delle merci viaggia via mare”.

Infine Minervino ha sottolineato che “il tallone d’Achille dell’Abruzzo resta la conformazione dei porti che determina problemi di dragaggio. A Pescara i lavori sono in pieno svolgimento con la deviazione del Porto canale - tratto terminale del fiume, ovvero il lotto 1. L’importo complessivo dei lavori è pari a 52 milioni di euro. Occorre riuscire a spendere velocemente tali fondi per dare opportunità allo sviluppo del traffico intermodale e alle aziende delle aree interne”.