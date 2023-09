Fioriti (Cruc Abruzzo) sugli aumenti nelle mense scolastiche: "Rincari ingiustificati, subito un incontro fra le associazioni dei consumatori e il sindaco"

No all'aumento ingiustificato dei prezzi delle mense scolastiche a Pescara. Per questo, le associazioni dei consumatori Acu, Contribuenti Abruzzo, Guardia Civica -Arco (Consumatori Abruzzo) fa sapere il portavoce Donato Fioriti, chiedono un incontro urgente al sindaco Carlo Masci, considerando che di fatto potrebbero aumentare di circa il 90%.

"In una fase delicata in cui i costi, anche relativi alla ripartenza del nuovo anno scolastico (materiale scolastico, libri, abbigliamento ecc.), sono già aumentati di tanto e peseranno inesorabilmente sulle tasche dei cittadini Pescaresi, sarebbe stato corretto evitare un così forte aumento del costo dei servizi di refezione scolastica anche perché tale aumento è dovuto proprio alla rilasciata inappropriata dei fondi messi a bilancio da parte dell'attuale amministrazione comunale.Sappiamo che attualmente, e con forte ritardo, il Comune sta cercando di ripristinare, almeno in parte , i fondi storti dal servizio mensa scolastica tramite una variazione al bilancio in essere. Crediamo che sarebbe stato, invece, più corretto evitare alcune spese, per loro natura procrastinabili, per aiutare le famiglie confermando le somme inserite all'uopo in bilancio negli anni passati e addirittura aumentandole ove possibile."