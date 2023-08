Ferraris (ad di Fs): "La velocizzazione della ferrovia Roma-Pescara non verrà cancellata, ma sarà finanziato con altre fonti"

«Abbiamo un piano decennale con interventi sulle reti ferroviarie per 125 miliardi, di questi 25 sono quelli del Pnrr, dove ci sono una serie di interventi compreso un piccolo stanziamento per la Roma-Pescara».

A dirlo è stato l'amministratore delegato di Fs, Luigi Ferraris, intervenendo al meeting di Rimini.

«Nel piano abbiamo 125 miliardi», prosegue Ferraris, «è chiaro che sia previsto l'utilizzo di altre risorse pubbliche, le nostre fonti di finanziamento sono il Pnrr, i contratti di programma, tutta una serie di fondi pubblici per cui oggi il piano ha una copertura identificata per due terzi. Il progetto della Roma-Pescara non verrà cancellato, ma sarà finanziato con altre fonti».