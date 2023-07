La proposta di Federconsumatori: "Una fermata ferroviaria alla Torre del Cerrano"

Tra le mete balneari più ambite della nostra regione non può non essere inserita la zona della Torre del Cerrano di Pineto. Ne è convinta Federconsumatori Abruzzo, ricordando che si tratta di "un'area marina protetta che al suo interno presenta un'antica torre del Regno di Napoli. La splendida area, sopra citata, viene raggiunta – specialmente durante il periodo estivo – da svariate centinaia di persone; moltissimi turisti, soprattutto provenienti dell’area pescarese, raggiungono la Torre con i propri mezzi impiegando dai 30 ai 50 minuti (a seconda del traffico)".

Sono anni che Federconsumatori propone la realizzazione di una fermata ferroviaria alla Torre del Cerrano – essendo già presente un tracciato funzionante a pochi metri dall’area – che permetterebbe ai turisti di raggiungere la meta (ad esempio dalla stazione di Pescara) con "un tempo di percorrenza di 12/14 minuti. Non occorre specificare che, a fronte di costi davvero contenuti, verrebbe data ai turisti un'alternativa sostenibile, economica e rapida che permetterebbe di ridurre l’inquinamento e la congestione delle strade, dando un piccolo contributo al trasporto pubblico, attualmente sovrastato da quello privato realizzato con le automobili".

Inoltre, conclude Federconsumatori, "tale opera, potrebbe essere inserita in un progetto finanziato con Fondi Europei, in ambito delle strategie per lo sviluppo locale di tipo partecipativo. L’emergenza climatica che stiamo vivendo può e deve essere combattuta anche con questi piccoli accorgimenti sostenibili, economici e di facile realizzazione".