L'assessore regionale D'Amario tuona contro la Cna: "Dati falsati, i primi numeri sulle presenze turistiche sono superiori al 2022"

“I dati sul turismo in Abruzzo diffusi dalla Cna sono assolutamente falsi”. A dichiararlo è l'assessore regionale al Turismo Daniele D'Amario replicando all'associazione di categoria che nel presentare l'offerta che porterà al Ttg di Rimini ha parlato di un calo importante di presente sul territorio nella stagione estiva 2023. Un calo che si attesterebbe intorno al 30 per cento per l'associazione, sottolinea D'Amario, ma che non corrisponderebbe affatto alla realtà.

“Le Regioni hanno l’obbligo di raccogliere i dati su arrivi e presenze turistiche e quindi sono le uniche in possesso di dati ufficiali, che vengono poi trasmessi all'Istat, e che la Regione Abruzzo non ancora divulga – afferma D'Amario -. Se poi la Cna, non so sulla base di quali informazioni, sicuramente false, preannuncia disastri parlando di un meno 30 per cento, mi duole dirlo ma siamo alla follia ed alla menzogna”, tuona l'assessore regionale.

I primi dati li fornirà proprio lui, fa quindi sapere e l'occasione sarà la presentazione venerdì 6 ottobre, delle iniziative regionali alla Ttg di Rimini. Dati, precisa, “non ancora definitivi .ma che possono solo migliorare con la raccolta dei ritardatari nelle comunicazioni. I dati sulle presenze sinora raccolti, contrariamente a quanto dice la Cna – tiene però ad anticipare -, sono positivi, registrano il segno 'più' rispetto al 2022 e sono in controtendenza nazionale dove, lì è vero, si è registrata una flessione dovuta a rincari di prezzi e carburanti”.