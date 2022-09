L'appello dei commercianti per il Festival Dannunziano: "Occasione per fare acquisti nei negozi della città"

Approfittare dell'occasione dei due concerti gratuiti in piazza Salotto per il Festival Dannunziano, per fare acquisti nei negozi del centro sostenendo così il centro commerciale naturale. A lanciare l'appello ai cittadini e a tutti coloro che parteciperanno ai concerti di Mario Biondi (6 settembre) e Achille Lauro (7 settembre) le associaizoni di categoria onfesercenti, Confcommercio, Cna e Confartigianato:

"Possono diventare un’occasione per i consumatori per fare buoni affari negli ultimi giorni di saldo. Invitiamo i consumatori a recarsi nelle vie del centro fin dal pomeriggio, per non perdere questa opportunità. La città di Pescara ospiterà due eventi molto importanti e vogliamo invitare i pescaresi e chi arriverà da fuori città ad approfittare di queste due giornate per usufruire della vastissima offerta commerciale del centro cittadino. I nostri negozi saranno aperti nelle ore precedenti al concerto proprio per invitare i consumatori a raggiungere il centro cittadino già dal primo pomeriggio"

Ricordiamo che i due eventi fanno parte del festival organizzato dalla Regione Abruzzo in collaborazione con il Comune di Pescara che si terrà dal 3 all'11 settembre all'Aurum con i due appuntamenti in piazza Salotto.