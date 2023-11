L'annuncio della Cisl scuola: "Dalla Regione apertura verso il rinvio del dimensionamento scolastico"

La Regione Abruzzo potrebbe rinviare di 30 giorni il dimensionamento della rete scolastica. A dirlo il segretario interregionale di Cisl Scuola Abruzzo Molise Davide Desiati dopo l'incontro avuto l'assessore regionale Pietro Quaresimale sul tema, aggiungendo che questa ipotesi potrebbe essere valutata qualora la richiesta venga avanzata ufficialmente ed immediatamente dalle province abruzzesi.

"È necessaria una ulteriore riflessione sulle linee guida regionali, in particolare sul come coniugare i numeri della popolazione scolastica, la salvaguardia delle aree montane, la densità abitativa, la rete di trasporto scolastico e la reale accessibilità dell’offerta formativa.

Regione, Province e Comuni, avrebbero ulteriori 30 giorni di tempo per una reale condivisione delle scelte da operare sulla rete scolas?ca, fermo restando che l’Abruzzo è stato penalizzato dal taglio di ben 11 autonomie scolastiche per far raggiugere dal primo settembre 2024 una media di 915 alunni per autonomia scolastica. Per avere dei riferimenti: il Molise avrà una media di 702 alunni, la Basilicata 828 alunni, la Sardegna 799, l’Umbria 833, il Friuli Venezia Giulia 872, la Calabria 907, la Puglia 930 e le Marche 941."

La Cisl conclude che il tavolo tecnico interistituzionale per il dimensionamento della rete scolastica di fatto non ha espresso alcun parere sull'attuale proposta di taglio delle 11 istituzioni scolastiche, in attesa di definire l'eventuale proroga del provvedimento.