I balneatori abruzzesi del Sib e Fiba pronti a manifestare a Roma: "Va abrogata la legge Draghi"

II balneatori abruzzesi del Sib Confcommercio e della Fiba saranno a Roma per protestare, l'11 aprile, contro la legge Draghi e la difesa degli stabilimenti balneari. Ad annunciarlo il presidente del Sib Abruzzo Riccardo Padovano a seguito della riunione del direttivo avvenuta con i colleghi del Fiba nella fiera Saral Food. L’annuncio era stato precedentemente ufficializzato in una lettera inviata ai presidenti della Camera e del Senato e ai capigruppo parlamentari ai quali era stato anche annunciato lo stato di agitazione della categoria.

"La mediazione con il Governo è in atto e vogliamo un segnale forte. Dall’insediamento del Governo abbiamo avuto fiducia che potesse rispondere alle nostre richieste e mantenere le promesse riguardanti le concessioni balneari.

Tuttavia, ora la nostra pazienza è al limite. Pertanto, l’11 aprile ci ritroveremo a Roma in piazza Santi Apostoli e saremo coesi e numerosi. Solo dall’Abruzzo è prevista la partenza di diversi pullman. Duplicheremo la partecipazione rispetto alla manifestazione del 2022, quando chiedemmo con forza alla politica e al Governo di affrontare questa questione. La balneazione attrezzata in Italia è un patrimonio unico al mondo e stiamo lavorando per prepararci alla stagione balneare con un’attenzione particolare alla salvaguardia della vita umana e alla sicurezza in mare e in spiaggia.

Ci sono carenze anche di personale, ma affronteremo anche questo problema. Vogliamo garantire una stagione balneare di qualità che soddisfi i nostri clienti. Tuttavia, ci auguriamo che prima dell’inizio della stagione si emani una legge Meloni che abroghi la legge Draghi. Il Governo conosce la nostra questione e ha gli strumenti per risolverla. Noi vogliamo solo lavorare, non permetteremo che cavilli burocratici ci fermino e ci aspettiamo quindi che il Parlamento difenda la balneazione attrezzata italiana"