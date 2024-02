In Abruzzo 13.081 docenti per 400 posti disponibili nei prossimi concorsi

Sono 13081 i docenti che parteciperanno ai prossimi concorsi pubblici in Abruzzo per ottenere una cattedra, a fronte di 400 posti. A dirlo Davide Desiati segretario generale Cisl scuola Abruzzo Molise che evidenzia come solo il 3% di coloro che parteciperanno ai concorsi riuscirà ad ottenere una cattedra con una media di 32 aspiranti per ogni singolo posto a concorso.

All’infanzia 53 aspiranti per ogni posto a concorso, alla primaria 49 per ogni posto, alle medie 34 per ogni posto ed alle superiori 22 per ogni posto:

"Ancora una volta si ripete l’ingiustizia per i docenti di sostegno che a fronte di oltre 3000 posti effeƫvamente disponibili ogni anno, per cui addirittura mancherebbero i docenti specializzati necessari, sono costreƫti a concorrere per soli 36 posti, con 2141 aspiranti, ovvero circa 60 candidati per ogni posto. Nel 2024 verrà espletato anche il concorso per dirigenti scolastici in Abruzzo con 632 aspiranti per 12 posti".