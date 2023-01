Tegole alle mandorle o lingue di suocera: la ricetta dei biscotti tipici abruzzesi

Sono molto sottili e croccanti tanto che uno tira l’altro. Parliamo delle tegole alle mandorle, dette anche lingue di suocera. Sono biscotti tipici abruzzesi che, con nomi diversi e piccole variazioni, si realizzano in ogni parte d’Italia.

Affilati, proprio come le lingue di suocera, sono molto diffusi nel nostro territorio e sono perfetti per accompagnare il caffè o una pausa a base di tisane e infusi. Vediamo allora come si preparano seguendo la ricetta originale.

Ingredienti

180 g albumi

180 g zucchero

180 g farina 00

180 g mandorle

25 g liquore all’anice

Procedimento

Innanzitutto bisogna montare in una ciotola gli albumi a neve con zucchero e liquore all’anice. Aggiungere la farina setacciata un po’ alla volta e mescolare con una spatola dal basso verso l’alto. Inserire le mandorle, mescolare e mettere in seguito il composto in una teglia da plum-cake foderata e infornare in forno preriscaldato a 180°, modalità statico. Far cuocere per circa 25 minuti.

Sfornare, lasciar intiepidire (non raffreddare). Sformare e tagliare con un coltello molto affilato i biscotti con uno spessore di circa 4 cm ciascuno. Disporli sulla carta forno e rimetterli in forno per 6 minuti circa per renderli più croccanti