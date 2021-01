Al via "Recitare in cucina", un format tutto pescarese a metà tra teatro e gourmet. Lo chef Emanuele Mancuso e l’attore Vincent Riotta, entrambi appartenenti all'agenzia The Mac Live, saranno periodicamente impegnati in una diretta Instagram il cui primo appuntamento è in programma domenica 10 gennaio alle ore 11.

Il cuoco Mancuso, già presente da qualche tempo nei palinsesti televisivi, svelerà i suoi segreti culinari a un allievo d'eccezione: l'attore Riotta, noto per aver partecipato alla serie tv "Il capo dei capi" interpretando la parte del pentito di mafia Tommaso Buscetta.

Sarà un’occasione per apprezzare i consigli dello chef e preparare un buon piatto, ma anche per conoscere più da vicino e in veste comune un attore di spessore internazionale.

Cosa ci riserveranno i due lo scopriremo soltanto guardando la diretta. Quel che è certo è che, come ci si aspetta da questo connubio, non si assisterà alla semplice "esecuzione" di una ricetta, ma a qualcosa di molto di più. La puntata potrà essere seguita sulle pagine Instagram "Emanuele Mancuso chef" o "Vincent Riotta".