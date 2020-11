Gamberi di fiume, una delizia tutta popolese

A dare lustro ai palati, nella provincia del Pescarese, sono anche le località dell'entroterra. Come Popoli, ad esempio, famosissima per i suoi gamberi di fiume, che possono essere gustati - come secondo piatto - sia da soli sia in guazzetto, ma anche andare ad arricchire un bel primo a base di pasta.

Oggi quello che gli anziani popolesi chiamano “u’jammar” è sparito dal nostro territorio e viene per lo più importato dall’estero. Ma leggenda vuole che fino ad una quarantina di anni fa, al tramonto, gli uomini immergessero un secchiello nel bacino idrografico del Tirino, per riportare a casa un prelibato bottino da mangiare poi a cena con la propria famiglia.

E ancora adesso, nei ristoranti della Val Pescara, è possibile assaggiare - anche in versione gourmet - questa autentica delizia di acqua dolce, che resta una vera e propria specialità della zona.