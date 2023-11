Nasce il dipartimento giovani cuochi abruzzesi [FOTO]

Nasce il dipartimento giovani cuochi abruzzesi. Sono 22 ragazze e ragazzi ad aver dato vita a questo progetto, il cui coordinatore è lo chef Stefano Tomassetti. Gli altri componenti sono Riccardo Cafarelli, Lucio Carella, Alessio Cecchini, Emilio D’Emilio, Daniel Di Felice, Jacopo Divisi, Nino D’Onofrio, Jacopo Giannuzzi, Paride Furia, Genya Malafronte, Martino Mario, Emmanuel Minosse, Francesca Polidoro, Francesco Rossi, Giulia Savini, Lorenzo Serafini, Luca Spinosi, Daniele Tortora, Daniel Tortella, Luca Volpe e Antonio Erik Zaccagnini.

Questa giovane squadra è l'espressione della creatività e dell'innovazione gastronomica dell'Unione regionale cuochi abruzzesi, ma soprattutto è un focus sulla condivisione di conoscenze e sull'evoluzione professionale di una generazione di cuochi votata alla crescita e all’apprendimento collettivo. "Con la nascita di questo gruppo inizia un nuovo capitolo nella storia dei cuochi dell'Abruzzo, che arricchisce il panorama con nuove prospettive e ampie visioni", si legge in una nota.

"Tutto ciò consente alle nostre radici professionali di crescere e maturare, affinché la cucina possa dare frutti duraturi e apprezzati. Questo Dipartimento, dunque, rappresenta non solo un luogo di espressione e di condivisione di progetti e obbiettivi, ma soprattutto un'opportunità per ciascun membro di condividere e ampliare le proprie idee e contribuire al progresso professionale generale. La collaborazione è la chiave per plasmare il futuro della cucina e il dipartimento giovani cuochi abruzzesi si prefigge di essere il catalizzatore di questo processo", conclude il comunicato.