Raffiche di vento e danni in tutto l'Abruzzo, le raccomandazioni della protezione civile

«Abbiamo diversi interventi che stanno portando avanti i nostri vigili del fuoco».

È quanto detto da Mauro Casinghini, direttore dell'Agenzia della protezione civile Regione Abruzzo riferendosi al maltempo in Abruzzo.

«Ovviamente, le squadre di volontariato di protezione civile stanno affiancando i vigili del fuoco e i sindaci per quanto riguarda gli interventi più importanti», aggiunge, «abbiamo molti alberi e rami che occupano le strade che si sta provvedendo a togliere; ci sono alcune situazioni di tetti scoperchiati. Ovviamente, il maltempo si sta facendo sentire in maniera inferiore, di altre zone in Italia, in Abruzzo. La raccomandazione è che le persone devono essere messe in sicurezza quindi non frequentare i parchi, non frequentare i cimiteri in questo momento che sono oggetto anche di crolli di alberi ed essere veramente molto, molto accorti.Ci sarà un peggioramento anche domenica prossima con una situazione simile a quella che stiamo vivendo in queste ore, per cui ancora di più, mi raccomando la massima cautela».