Uomo ha colpo di calore mentre è sugli scogli, soccorso dal bagnino

Un uomo di 50 anni ha avuto un colpo di calore mentre stava sugli scogli nella zona del lungomare sud di Pescara.

Dopo aver accusato il malore ha chiesto aiuto e ad accorgersene è stato il bagnino Brian Esdra Britos Sosa della ditta di salvamento "Angeli del Mare" Fisa.

L'assistente bagnanti si è avviato con prontezza nel soccorrerlo attraverso il pattino di salvataggio, portando in sicurezza l’uomo in pericolo.

Il bagnino è stato molto veloce e competente nell’agire, e non caso non è stato necessario l’intervento dei terzi, poiché il bagnante si è ripreso poco dopo l’intervento da parte del soccorritore. Gli Angeli del Mare ricordano, tuttavia, che secondo le normative prescritte dalla capitaneria di porto della regione Abruzzo, è vietato stazionare sugli scogli.

Nella giornata di oggi, domenica 19 giugno, paura in spiaggia anche per due uomini svenuti improvvisamente: per entrambi sono intervenuti dei medici che erano negli stabilimenti balneati come clienti.