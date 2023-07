Uomo atterra male con il parapendio e un alpinista ha un malore sul Gran Sasso: doppio intervento del soccorso alpino

Dopo l'intervento di soccorso e assistenza per il gruppo di scout pescaresi rimasti intossicati sulla Maiella, altri due interventi domenica 16 luglio da parte del personale del soccorso alpino e speleologico abruzzese. Il primo è avvenuto nel territorio di Gioia dei Marsi, in provincia dell'Aquila, dove un uomo è atterrato male con il parapendio nell'area sottostante la zona di lancio. L’uomo è arrivato al suolo a grande velocità e ha riportato ferite per cui è stato necessario il trasferimento in ospedale. A effettuare il recupero l’elisoccorso decollato dall’aeroporto di Preturo, con a bordo personale sanitario e il tecnico del soccorso alpino e speleologico abruzzese, che ha effettuato il recupero del ferito trasportato nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila.

Sempre nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila è stato ricoverato un escursionista che ha riportato un trauma cranico e facciale dopo una caduta dovuta a un malore causato dal caldo e dalla fatica. L'uomo si trovava a quota 2.900 metri in vetta al Corno Grande. L’uomo ha lanciato l’allarme tramite l’applicazione Georesq. Così è scattato il protocollo dei soccorsi in montagna ed è intervenuto il soccorso alpino e speleologico abruzzese, che ha effettuato il recupero del ferito.