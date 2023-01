Uomo precipita dal ponte del Mare e muore [FOTO]

Un uomo è morto a Pescara dopo essere precipitato dal ponte del Mare questa mattina, venerdì 13 gennaio.

Il fatto è avvenuto intorno alle ore 9 e l'uomo è morto sul colpo dopo un volo di diversi metri.

Il corpo è stato ritrovato lungo la banchina nord.

Poco prima di cadere nel vuoto avrebbe chiamato un amico il quale ha subito telefono disperato al 113 per chiedere aiuto. Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, la polizia via terra e la guardia costiera via fiume. Ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso. L'uomo non aveva con sé i documenti e deve essere ancora identitficato. Dovrebbe avere un'età apparente tra i 50 e i 60 anni.