A passeggio con un coltello a serramanico e la droga, denunciato

Sarebbe stato trovato con la droga e con un coltello a serramanico durante un controllo della polizia.

Per questo motivo un uomo di 44 anni è stato denunciato per il reato di possesso ingiustificato di un coltello a serramanico e segnalato all’autorità amministrativa quale assuntore.

Nel fine settimana, intorno alle ore 4:40 di domenica, la squadra volante in seguito al potenziamento del controllo del territorio, ha portato a termine un’ulteriore risultato nel contrasto alla criminalità diffusa, denunciando all’autorità giudiziaria il 44enne che sarebbe stato trovato in possesso di un coltello e segnalandolo alla competente autorità per la detenzione di un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente.

Durante un controllo d’iniziativa svolto nei confronti del 44enne, notato mentre camminava in zona Villa del Fuoco, il comportamento sospetto e insofferente dell’uomo ha attirato l’attenzione degli agenti delle volanti. Nel corso dell’identificazione, i riscontri in banca dati e il tentativo di giustificare la sua presenza in tale luogo, hanno rafforzato il sospetto che lo stesso potesse occultare addosso materiale illecito. Il sospetto avrebbe trovato subito riscontro, quando, gli agenti, avrebbero rinvenuto all’interno di una tasca del giubbotto che indossava un contenitore in plastica, contenente oltre 3 grammi di hashish, sottoposti a sequestro. In tale contesto sarebbe stato anche rinvenuto un coltello a serramanico lungo 19 centimetri, confermando così i sospetti degli operatori. Terminati gli accertamenti, l’uomo, è stato denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti a offendere.