Era su un'auto con mezzo chilo di cocaina, arrestato a Vasto dalla polizia un 70enne di Pescara

L'uomo era a bordo di una vettura guidata da una donna e dal controllo eseguito dagli agenti del commissariato è emerso come nascondesse le droga in una scatola

Un uomo di 70 anni di Pescara è stato tratto in arresto dalla polizia a Vasto ieri, martedì 11 maggio, dopo essere stato trovato in possesso di mezzo chilo di cocaina.

A fermare l'automobile sono stati gli agenti del commissariato, diretti dal vice questore aggiunto Fabio Capaldo e impegnati in un servizio di controllo del territorio disposto dal questore Annino Gargano, dopo aver trovato la droga.

Il 70enne è stato rinchiuso con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, come riferisce ChietiToday.

I poliziotti, verso le ore 14:30, sulla strada statale 16, hanno notato un'automobile guidata da una donna, con un uomo sul sedile posteriore. Dopo averla vista svoltare verso San Salvo, hanno deciso di procedere a un posto di controllo, in modo da intercetterla nel caso in cui fosse tornata verso Vasto. E così è accaduto. Dopo aver fermato la vettura, gli agenti hanno visto che l'uomo, sul sedile posteriore, aveva sulle gambe una scatola di cartone chiusa con nastro isolante. Quando hanno chiesto spiegazioni, il pescarese, visibilmente agitato, ha spiegato di aver fretta di raggiungere un istituto riabilitativo di Vasto.

Ma il veicolo aveva già superato lo svincolo per raggiungere quella struttura. A questo punto, gli agenti si sono insospettiti e hanno deciso di perquisire la scatola. All'interno hanno trovato 4 involucri di plastica sottovuoto, del peso complessivo di circa mezzo chilo, contenenti verosimilmente cocaina. Inoltre, nella tasca posteriore dei pantaloni, l'uomo aveva un assegno postale di 500 euro, un telefono cellulare e 860 euro in banconote di vario taglio. Di conseguenza, la donna al volante e il 70enne sono stati accompagnati negli uffici del commissariato. La droga, di cui l'uomo ha rivendicato il possesso, è stata sequestrata e affidata alla polizia scientifica e sottoposta al narcotest, che ha dato esito positivo, certificando l'ottima qualità della cocaina.

Dopo gli accertamenti di rito, è emerso che l'uomo era già noto alle forze dell'ordine, così è stato arrestato e portato nel carcere di Perugia. Sono in corso ulteriori indagini per individuare i destinatari della cocaina sequestrata, che avrebbe fruttato migliaia di euro.

