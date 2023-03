Sorpresi con la droga, 3 uomini denunciati dai carabinieri nel fine settimana

Sono in totale 3 gli uomini che sono stati denunciati dai carabinieri nell'ultimo settimana dopo essere stati trovati in possesso di droga.

In via Tavo, poco distante dal “Ferro di cavallo”, i militari della sezione radiomobile della Compagnia di Pescara, hanno sorpreso un uomo, italiano, trentenne che avrebbe avuto con sé 6 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

E a pochi metri di distanza è stato controllato un altro uomo, quarantenne, che avrebbe avuto addosso 0,8 grammi di sostanza stupefacente del tipo crack.

In via Lago di Borgiano, sempre in zona Villa del Fuoco, fermato un trentasettenne, noto alle forze dell’ordine, che oltre a essere sottoposto alla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Pescara con foglio di via obbligatorio, dopo una perquisizione personale sarebbe stato trovato in possesso di un grammo di eroina per uso personale, anche questi segnalato alle competenti autorità.

I carabinieri di Cepagatti, hanno invece segnalato alle competenti autorità un francavillese poco più che ventenne che a seguito di controlli con perquisizione personale e veicolare sarebbe stato trovato in possesso di 2 grammi di hashish.