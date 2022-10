Morto Tusio De Iuliis, lutto per la scomparsa di un uomo che ha dedicato la sua vita alla pace

Lutto a Spoltore e non solo per la scomparsa di Tusio De Iuliis attivista e pacifista che si è sempre battuto contro le guerre, di qualsiasi natura esse fossero.

De Iuliis aveva 76 anni ed era presidente dell'associazione di volontariato "Aiutiamoli a vivere".

Ma De Iuliis ha collaborato con diverse associazioni nel corso della sua vita sempre con l'unico scopo di fare solidarietà e favorire la pace tra i popoli.

Tanti i fronti in giro per il mondo che l'hanno visto in azione. Lascia la moglie Rosanna e i figli Yuro, Emiliano e Alessandro. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Mambella a Montesilvano fino a domani, mercoledì 5 ottobre quando verranno i celebrati i funerali: alle ore 10 nella chiesa di San Panfilo a Spoltore.

Questo il ricordo di Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista e amico di De Iuliis: "Ciao Tusio, sei stato un grande guerriero per la pace, la solidarietà internazionale, l'ambiente, la giustizia sociale. Un comunista, verde, pacifista, antimperialista, che si indignava per le guerre in Paesi lontani come per le clientele e le cementificazioni della tua Spoltore. Eri un vulcano in perenne eruzione che progettava e immaginava iniziative di ogni genere. Era difficile starti dietro per quante ne facevi e ne ideavi. Sei stato una sorta di Indiana Jones, sempre pronto per nuove avventure. Sei sempre rimasto fedele ai valori internazionalisti e umanisti di Che Guevara. Buon viaggio compagno Tusio".