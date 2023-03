Perquisizioni e sequestri anche a Pescara per un traffico illecito di rifiuti, misure cautelari per 8 persone

Sono in totale 8 le misure cautelari non custodiali emesse dal gip (giudice per le indagini preliminari) del tribunale di Ancona nei confronti di altrettante persone coinvolte nel reato di attività organizzata del traffico illecito dei rifiuti.

Come riferisce AnconaToday, a eseguire le misure cautelari nella mattinata odierna (venerdì 10 marzo) sono stati i carabinieri del nucleo operativo ecologico di Ancona, in collaborazione con il gruppo tutela ambiente di Roma e Napoli.

L'attività investigativa è diretta dalla direzione distrettuale antimafia di Ancona e di Napoli, con il coordinamento dalla direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Sono in corso perquisizioni e sequestri nelle province di Ascoli Piceno, Napoli, Bari e Pescara. L’attività illecita è consistita anche in furti aggravati di oli vegetali esausti, classificati come rifiuto liquido non pericoloso, di alto valore commerciale per gli incentivi collegati alla produzione finale di biocarburante.