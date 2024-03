Avrebbe cercato di costruire un'arma da fuoco con finalità terroristiche: perquisito 23enne pescarese [VIDEO]

Il Ros (Raggruppamento operativo speciale, nell’ambito di una attività investigativa diretta dalla procura di Roma, ha sottoposto a perquisizione domiciliare e informatica un 23enne italiano, residente a Pescara, ritenuto responsabile di addestramento ad attività con finalità di terrorismo. Dalle indagini è emerso che il giovane avrebbe acquisito sul web le istruzioni per la fabbricazione di un’arma da fuoco clandestina, totalmente realizzabile con una stampa 3d e conosciuta con il nome di Fgc9, abbreviazione di Fuck Gun Control 9, attività questa riconducibile al fenomeno delle ghost guns.

Nell'abitazione del 23enne sono state e sequestrate le varie componenti per la realizzazione dell’arma clandestina, ormai pronte per essere assemblata, nonché alcuni stampati pubblicitari riproducenti la pistola con a fianco il simbolo dell’anarchia (A) e la scritta 'Allenati, Addestrati, Armati, Combatti!'. L'indagato si sarebbe inoltre attivato per produrre delle munizioni.

Dalle indagini preliminari sarebbe inoltre emerso che il giovane avrebbe avuto intenzione di intenzione di “diffondere attivamente queste armi all’interno del movimento anarchico, soprattutto nelle frange più estreme”, per creare “un fastidio non da poco per i governi”. Con tale scopo si sarebbe rivolto a siti di controinformazione anarchica per promuovere le su menzionate progettualità eversive.

Quella svolta è un'attività di indagine preliminare, per cui l'indagato è da ritenersi innocente fino a condanna definitiva.