Tentato omicidio in piazza Salotto: chiesta la consulenza psichiatrica per Federico Pecorale

Depositata ieri sera dall'avvocato Florenzo Coletti, il legale di Federico Pecorale il 29enne accusato di tentato omicidio aggravato da futili motivi nei confronti del cuoco 23enne di casa Rustì Yelfry Guzman, la richiesta per una consulenza specialistica del suo assistito attualmente detenuto nel carcere di Ancona e che sarà trasferito, come già annunciato, in quello di Pescara.

Ad effettuare l'esame, conferma il legale, sarà Danilo Montinaro, dirigente medico psichiatra presso la Asl 2 e docente di psicologia e psicopatologia forense all'università di Chieti. Suo compito è quello di valutare se le condizioni di salute del giovane sono compatibili con la detenzione in carcera o se per lui sia preferibile il ricovero in una clinica specializzata. Ancora da stabilire il giorno dell'incontro al termine del quale Montinaro depositerà la sua relazione.

Una consulenza di parte quella richiesta, che anticipa la già annunciata intenzione da parte dell'avvocato Coletti, di richiedere una perizia psichiatrica per il suo assistito. Pecorale oltre che di tentato omicidio è chiamato a rispondere anche di detenzione e uso illegale di arma da fuoco.