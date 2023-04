Sfonda con un mattone la vetrata di un panificio a Spoltore e oppone resistenza ai carabinieri, nei guai un giovane

Un ragazzo già noto alle forze dell'ordine è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Spoltore per i reati di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale.

In base alla ricostruzione di quanto successo, il giovane, nella mattinata di martedì 25 aprile, con un mattone avrebbe infranto la vetrata del panificio a insegna “Il giglio”, e all’arrivo dei militari si sarebbe allontanato giustificando la sua presenza in zona per attendere l'arrivo di una parente.

Ulteriore conferma delle responsabilità dell’uomo sarebbero state date anche attraverso la visualizzazione del sistema di videosorveglianza installato nell’attività commerciale.

Video che avrebbero mostrato come il giovane, non nuovo a questo tipo di reato, avesse tentato di derubare. All’atto del controllo avrebbe inoltre opposto resistenza nei confronti dei carabinieri con la conseguente denuncia per due differenti reati.