Sorpreso dalle guardie giurate a rubare in un cantiere: rocambolesco inseguimento nella notte e colpo sventato

Si era introdotto all'interno di un quartiere probabilmente per rubare materiale di valore, ma a sorprenderlo sono state le guardie giurate Sicuritalia che hanno subito allertato le forze dell'ordine facendo partire una caccia all'uomo conclusasi con il fermo del malvivente.

È la società a raccontare l'episodio avvenuto la notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo. I movimenti sospetti dell'omo che intorno alla mezzanotte, con indosso una felpa, un cappello nero e jeans scuri, si è introdotto nel cantiere, sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza facendo scattare il sistema di allarme. Immediato quindi l'intervento delle guardie giurate che per prima cosa hanno allertato le forze dell'ordine.

Giunti sul posto gli addetti alla sicurezza Sicuritalia hanno individuato l'uomo all'interno del cantiere. Colto in flagranza avrebbe quindi tentato di fuggire nelle strade limitrofe cercando di fermare gli inseguitori lanciando con violenza grandi oggetti contundenti contro le automobili in servizio, ma senza riuscire a colpirle. Nel frattempo sono arrivate le forze dell'ordine che lo hanno individuato e fermato nei pressi di una scuola della zona. A quanto pare l'arrivo immediato delle guardie giurate ha fatto saltare il colpo. Nulla sarebbe stato rubato e non è stata rilevato alcun danno alla struttura.