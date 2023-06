Cerca di farsi consegnare i gioielli da un'anziana di Spoltore che però non li ha: denunciato giovane pescarese

Avrebbe tentato di attuare una delle classiche truffe ai danni degli anziani, ma il colpo non è riuscito e alla fine, individuato dai carabinieri e riconosciuto dalla presunta vittima, è stato scoperto e denunciato per tentato furto aggravato.

Protagonista un giovane pescarese che dopo aver contatta un'anziana residente a Spoltore avrebbe cercato di convincerla a farsi consegnare gioielli e oggetti d'oro che aveva in casa. La donna però in casa non aveva nulla perché purtroppo era stata già vittima di un furto poco tempo fa. Non potendo ottenere nulla il giovane si sarebbe quindi allontanato.

Grazie alle immagini della videosorveglianza del Comune i militari sono riusciti a riconoscerlo e fermarlo. È stata quindi l'anziana, riconoscendolo nel corso dell'individuazione fotografica, a confermare che sarebbe proprio lui il ragazzo che ha tentato di farsi consegnare i monili.