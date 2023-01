Momenti di tensione all'Adriatico dopo la pesante sconfitta con il Foggia: monta la protesta dei tifosi [VIDEO]

Monta la protesta dei tifosi al termine del match giocatosi all'Adriatico Cornacchia e finito 4 a 0 per il Foggia. Già durante la partita diversi sostenitori avevano lasciato lo stadio con un gruppo di questi adunatisi davanti all'area transennata antistante i tornelli d'ingresso. Un'area di prefiltraggio dove si sono accalcati intonando cori poco lusinghieri verso la società e i giocatori.

Non diversa la situazione in campo dove inutile è stato il tentativo dei giocatori di placare gli animi dei pochi tifosi rimasti in curva: per loro solo fischi.