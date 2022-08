Sparatoria sulla strada parco, un morto e un ferito grave [FOTO]

Una sparatoria si è verificata nella prima serata di oggi, 1° agosto, lungo la strada parco a Pescara, davanti a un bar che si trova all'angolo con via Ravasco. Sono intervenuti polizia e carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti, nonché i sanitari del 118 con tre ambulanze. Sconvolgente la scena che si è presentata davanti ai soccorritori e alle forze dell'ordine, con due persone a terra: un morto e un ferito. Quest'ultimo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni, anche se adesso è stabile e dunque non corre pericolo di vita: ha riportato lesioni alla faccia, alla spalla e al petto. L'uomo deceduto, invece, è stato colpito al torace.

Le vittime della sparatoria sono italiane, come confermano gli inquirenti. A dare l'allarme sarebbe stata una dipendente dell'attività commerciale. In base alle prime informazioni, sembrerebbe che alla base di questa tragedia ci fosse un regolamento di conti. Si parla di un uomo completamente vestito di nero, con il volto coperto da un casco integrale, che intorno alle ore 20 avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco all'indirizzo dell'altro individuo, per poi scappare su uno scooter. Si sono recati sul posto anche la polizia scientifica, il questore Luigi Liguori, il dirigente della squadra mobile Gianluca Di Frischia e il sindaco Carlo Masci. Quest'ultimo ha annunciato che chiederà al questore di aumentare il livello di guardia. La zona è stata delimitata dai militari dell'Arma con le strisce bianche e rosse.