Sorpreso a spacciare la notte di Pasqua con 700 grammi di droga in casa: arrestato 23enne di Civitella Casanova

Il via vai di giovani che frequentavano l'abitazione ha insospettito e così la segnalazione è arrivata direttamente ai carabinieri di Penne che dopo un'attenta attività di osservazione e controlli hanno arrestato un 23enne di Civitella Casanova deve ora rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il atto è avvenuto a Penne la notte di Pasqua con in casa del giovane trovati 700 grammi di droga, diversi contanti e un bilancino di precisione.

I militari hanno atteso sotto casa notando che sì, c'era un via vai di ragazzi. Ne hanno quindi fermato uno che uscito dall'abitazione si allontanava velocemente in auto. Sottoposto a perquisizione lo hanno trovato in possesso di hashish (circa 2 grammi). A quel punto sono entrati nella casa trovando nascosta in più punti della stessa i 700 grammi di droga: 500 di hashish e 200 di marijuana pronti per essere immessi nel mercato illecito dell’area vestina. In un borsello sono stati trovati anche 140 euro in banconote di piccolo taglio ritenute il frutto dello spaccio e un bilancino di precisione che presumibilmente veniva utilizzato per verificare il peso dello stupefacente da vendere.

Il giovane avrebbe quindi ammesso la sua responsabilità e per questo è stato arrestato. È sottoposto ai domiciliari in attesa della convalida che ci sarà nei prossimi giorni. Per il giovane fermato fuori dall'abitazione è scattata invece la segnalazione amministrativa alla prefettura di Pescara. La droga è stata sequestrata.

Sempre nel giorno di Pasqua i militari del comando stazione di Civitaquana hanno segnalato alla stessa prefettura un giovane di 25 anni di Carpineto della Nora trovato in possesso 8 grammi di hashish per uso personale: anche per lui è stato avviato l’iter amministrativo previsto per gli assuntori di droga.