Il 22enne è entrato in azione in due attività di Pescara Vecchia: si tratta di un ristorante dove ha prima infranto le vetrine e rubato 20 euro dal registratore di cassa, e di un bar dove con le stesse modalità ha asportato 70 euro dal registratore di cassa. L'accusa è di furto aggravato.

Un giovane di 22 anni residente a Spoltore è stato denunciato per aver messo a segno due furti con spaccata. L'episodio è avvenuto la scorsa notte e il giovane è stato deferito dai carabinieri della compagna di Pescara, che hanno intensificato i controlli per contrastare i reati contro il patrimonio.

L'intervento rientra nell'ambito dei servizi di intensificazione svolti dai carabinieri della compagnia di Pescara per contrastare i reati contro il patrimonio

Doppia spaccata in due locali per rubare i soldi in cassa: denunciato un giovane dai carabinieri