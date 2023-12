Sequestrati 2,5 quintali di fuochi d'artificio illegali trasportati da un pescarese in furgone per i latticini

La guardia di finanza di Isernia ha sequestrato 2 quintali e mezzo lordi di artifici pirotecnici contenenti circa 33 chili di nec (contenuto esplosivo netto), trasportati illegalmente da un uomo diretto a Pescara, a bordo di un furgone normalmente adibito al trasporto di latticini.

Le fiamme gialle l'hanno sorpreso nel corso di un controllo su strada nella giornata di giovedì 14 dicembre.

La merce sottoposta a sequestro proveniva da Napoli ed era presumibilmente diretta a rifornire il mercato del menzionato capoluogo abruzzese, luogo di residenza del fermato.

Al termine delle operazioni, il responsabile è stato denunciato all’autorità giudiziaria competente per violazione dell’articolo 678 del codice penale che punisce chiunque, senza la licenza dell’autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti e per violazione dell’articolo 97 del regio decreto 635/40 dove sono fissati i quantitativi massimi di artifici consentiti. Con l’approssimarsi delle festività di fine anno, l’invito alla cittadinanza rimane quello di assicurarsi sempre delle condizioni di sicurezza dei prodotti pirotecnici e in caso di dubbio di rivolgersi con fiducia alle forze dell’ordine. Al riguardo, il numero 117 di pubblica utilità della guardia di finanza rimane a disposizione dei cittadini per garantire loro ogni sorta di tutela e assistenza possibile.

"Preme sottolineare che i procedimenti penali si trovano ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo nel caso dell’emissione di una sentenza irrevocabile di condanna", fanno sapere dalla guardia di finanza di Isernia.