Sequestrati a Turrivalignani migliaia di bancali in legno: venivano rivenduti con il marchio contraffatto

Sequestrati a Turrivalignani migliaia di bancali in legno che venivano rivenduti con il marchio contraffatto. In azione i carabinieri forestali di Pescara e Tocco da Casauria. Il materiale ligneo era stoccato in contrada Tascone. Denunciata un’imprenditrice quarantenne, titolare di una ditta con tre dipendenti, per contraffazione di marchi e gestione illecita di rifiuti. Secondo quanto rilevato dai militari la donna, occupando il sedime della vecchia Tiburtina Valeria, usava un marchio contraffatto per “rigenerare” o realizzare bancali in legno del tutto falsificati; inoltre recuperava i pallet danneggiati in assenza di qualsiasi autorizzazione per la gestione dei rifiuti, abbandonando gli scarti del legno lungo la scarpata della strada comunale.

Sequestrati, tra gli altri, 1 timbro metallico ovale per il marcaggio a fuoco dei pallets con relativa bombola di gas, 234 bancali riparati e marchiati, circa 6.000 altri bancali in legno non direttamente utilizzabili (rifiuti), accumulati lungo il sedime stradale. Alle operazioni di perquisizione ha partecipato anche un perito ispettore del Conlegno, l’organizzazione che raccoglie e tutela le aziende del settore del legno e che impone determinate caratteristiche costruttive ai prodotti degli associati.

Il materiale legnoso sequestrato è stato affidato in giudiziale custodia a un dipendente dell’amministrazione di Turrivalignani, mentre l’indagata rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 2.500 a 25.000 euro per la contraffazione, oltre all’arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da 2.600 euro a 26mila euro per la gestione illecita dei rifiuti non pericolosi.