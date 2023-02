Processo Rigopiano, condannato il sindaco di Farindola e assolti ex prefetto ed ex presidente della Provincia

Condannato il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta a due anni e 8 mesi di reclusione a fronte degli 11 anni e 4 mesi chiesti dal pool dei magistrati con l'assoluzione piena arrivata sia per l'ex prefetto Francesco Provolo che per l'ex presidente della Provincia Antonio Di Marco per cui invece la richiesta era stata rispettivamente di dodici anni, la più alta, e 6 anni. Un'assoluzione che per loro, come per tutti gli altri, arriva per non aver commesso il fatto e perché il fatto non sussiste a seconda dei diversi capi di imputazione di cui tutti erano chiamati a rispondere.

Poche le condanne e di molto inferiori a quello che i pubblici ministeri guidati dal procuratore capo Giuseppe Bellelli aveva chiesto. Condanne che sono arrivate infatti, a fronte di 30 imputati (29 persone fisiche e una società) oltre che per Lacchetta, per il gestore dell'hotel Bruno di Tommaso (6 mesi pena sospesa) e 3 anni e 4 mesi per ognuno per i dirigenti della provincia Paolo D'Incecco e Mario Di Blasio.

Questa, in estrema sintesi e fatti salvi i risarcimenti civili, la sentenza di primo grado del processo di Rigopiano emessa dal giudice per le indagini preliminari Gianluca Sarandrea.

I parenti hanno atteso la fine della lettura e poi la rabbia è esplosa. Un fiume in piena quello che ha travolto il giudice davanti al quale si sono ammassati prima applaudendo sarcasticamente e poi urlando tra insulti e dolore. I loro affetti che il 18 gennaio 2017 sono stati travolti dalla valanga che ha letteralmente cancellato l'hotel Rigopiano non torneranno più e oggi, dicono tutti, "li hanno uccisi due volte".