Sassi contro le auto in transito, paura a Spoltore

Poteva essere una tragedia. Paura a Spoltore, dove ieri nel tardo pomeriggio sono stati lanciati sassi contro le macchine in transito. L'episodio, come riporta Spoltore Notizie, si è verificato lungo la Ss 16 bis, vicino alla contrada Frascone. In azione alcuni minori del posto, tra i 15 e i 17 anni. Indaga la polizia locale.

Stando a ciò che hanno riferito alcuni testimoni, il gruppetto avrebbe colpito con le pietre diverse vetture che in quel momento passavano sulla strada, in una posizione non molto distante dalla pensilina della fermata Tua. Almeno quattro i veicoli danneggiati, con un automobilista che ha addirittura rischiato uno scontro frontale per evitare di essere colpito.

Sempre secondo quanto riporta Spoltore Notizie, i protagonisti di questo deplorevole gesto sarebbero stati poi identificati al capolinea dell’autobus nella zona di Spoltore Capoluogo. Se verranno riconosciuti dai testimoni, la procura di Pescara aprirà un fascicolo.