Al via la campagna "Roadpol speed" della polizia stradale con i controlli sulla velocità

Anche la polizia stradale del compartimento "Abruzzo e Molise" aderisce alla campagna europea "Roadpol Speed" riguardante il rispetto dei limiti di velocità lungo le strade e autostrade. La campagna sarà attiva dal 19 al 15 aprile, e in entrambe le regioni di competenza saranno potenziati i controlli sia sulle strade di grande comunicazione che autostrade con sistema tutor, autovelox, telelaser.

Il superamento dei limiti di velocità, spiega la polizia stradale, è ancora una delle prime cause d'incidente, assieme alla distrazione alla guida e il consumo di alcol quando si è al volante. L'iniziativa si colloca nell'ambito delle azioni di sensibilizzazione alla legalità stradale, in adesione al piano d’azione europeo 2021 – 2030, con l’obiettivo di

dimezzare il numero di decessi per sinistri e diminuire il numero dei feriti gravi.