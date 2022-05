Rimuovono i sigilli del contatore e rubano il gas: denunciati due pescaresi

Al tecnico specializzato non sono passati inosservati gli allacci anomali che ha trovato due abitazioni private di via del Santuario e in Strada vecchia della Madonna. E' stato lui a chiamare la polizia con l'arrivo sul posto della squadra volante che ha così potuto constatare che quello che si stava consumando era un vero e proprio furto in quanto le utenze domestiche cui erano collegati i contatori e gli impianti risultavano inattivi da diverso tempo. In entrambi i casi erano stati rotti i sigilli apposti all'atto dell'installazione e all'interno dei contatori erano stati praticati dei fori artigianali per annullare la pressione interna con la conseguente inattivazione del sistema di misurazione che restava fermo.

Responsabili due cittadini pescaresi che sono stati denunciati in stato di libertà dalla polizia per il reato di furto aggravato. L'occasione per le forze dell'ordine per sottolineare come l'aumento delle bollette degli ultimi mesi abbia visto incrementare i furti delle forniture. Furti che rappresentano, ricorda la questura, una seria minaccia per la sicurezza e la salute delle persone dato che gli impianti manipolati non soddisfano i requisiti standard e potrebbero provocare incendi o scosse elettriche letali.