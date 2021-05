Lo invita a indossare la mascherina e si becca un pugno in faccia, tensione in centro

Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi, 23 maggio, in pieno centro: il dipendente di un negozio di corso Umberto I, infatti, è stato aggredito da un uomo. La sua "colpa"? Averlo invitato più volte a indossare la mascherina dentro l'esercizio commerciale.

Dopo l’ennesimo rifiuto, il cliente ha improvvisamente sferrato un pugno in pieno volto al commesso, che è caduto a terra rimanendo incosciente per qualche istante. Un’ambulanza del 118 (Misericordia) lo ha poi portato in codice giallo all'ospedale civile di Pescara. Sul posto anche la polizia per rintracciare l’aggressore, che nel frattempo si era dato alla fuga.